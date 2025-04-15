اجتماع لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بصندوق التعويضات في التعليم الخاص

عقد اجتماع تشاوري في المجلس النيابي، بين لجنة التربية النيابية مع اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون رقم 2 المتعلق بصندوق التعويضات في التعليم الخاص.



وأكد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد الاجتماع، أنه تم التوافق مع المعنيين في القطاع على كل التعديلات المقترحة.