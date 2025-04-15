باسيل: مشكلتنا ليست مع الفساد وحسب بل مع منظومته لذلك نحن للمرة الثانية خارج هذه المنظومة ولم نكن يومًا طرفًا ساكتًا فقدمنا القوانين الإصلاحية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك