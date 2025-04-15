باسيل: الأكثرية النيابية التي هي جزء من المنظومة لا تقر لنا القوانين وفي قانون السرية المصرفية حققنا عدم وضع أي مهلة زمنية في العودة إلى الوراء في الكشف فنؤيّد فكرة أن لا يكون لديه حدٌ زمنيّ في الرجوع

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