باسيل: في نهاية قانون إصلاح المصارف يُقال إنه غير نافذ إلّا بإقرار قانون الفجوة المالية فعلى القانون الثاني أن يُقدّم ضمن عملية متكاملة مع الأوّل لكي يصبح نافذًا

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