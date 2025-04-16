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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح جراء الغارة على سيارة "رابيد" في وادي الحجير
آخر الأخبار
2025-04-16 | 04:02
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الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح جراء الغارة على سيارة "رابيد" في وادي الحجير
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