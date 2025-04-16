الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح جراء الغارة على سيارة "رابيد" في وادي الحجير

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المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: بعد اعلان وقف النار انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سلام