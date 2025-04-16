الحوت: نشكر جهود وزير الداخلية من أجل ترسيخ مفهوم "الاعلانات العشوائية" على طريق المطار والجسور والانفاق التي لا يجب أن تحمل اعلانات سياسية وانّما تجارية فقط

الحوت: وزير الاشغال اصبح على معرفة بملفات وزارته وبما يتعلّق بالمطار قال ان صالون الشرف لا يجب أن يبقى على ما هو عليه واعطيناه الخرائط وتحدث عن اضاءة لطريق المطار وأعطانا الاسماء التي يجب أن نجمتع معها لتنفيذ أعمال الانارة

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