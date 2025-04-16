وزير الأشغال فايز رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: إتخذنا القرار في 60 يومًا ونأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين

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رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: الـMEA تحمل وجه لبنان الجميل للخارج وهي بأهمية سفاراتنا ونموذج حي عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص