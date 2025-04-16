رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: الـMEA تحمل وجه لبنان الجميل للخارج وهي بأهمية سفاراتنا ونموذج حي عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

منها التعب المستمر... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان

منها التعب المستمر... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان

وزير الأشغال فايز رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: إتخذنا القرار في 60 يومًا ونأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين