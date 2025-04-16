سلام: أول لقاء لأي شخص قادم إلى لبنان هو مع طريق المطار

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المحادثات اللبنانية-القطرية انطلقت بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس عون والأمير تميم بن حمد آل ثاني واختُتمت بخلوة ثنائية على أن يليها غداء رسمي