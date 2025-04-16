بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور وزير المالية ياسين جابر

وزير الأشغال فايز رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: إتخذنا القرار في 60 يومًا ونأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين

وزير الأشغال فايز رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: إتخذنا القرار في 60 يومًا ونأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين

الحوت: نشكر جهود وزير الداخلية من أجل ترسيخ مفهوم "الاعلانات العشوائية" على طريق المطار والجسور والانفاق التي لا يجب أن تحمل اعلانات سياسية وانّما تجارية فقط