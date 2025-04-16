الرئيس عون لأمير قطر: الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701 لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة كما حصل اليوم

الرئيس عون وأمير دولة قطر توافقا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

الرئيس عون وأمير دولة قطر توافقا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

الرئيس عون شكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان في مختلف المجالات وشدّد الأمير تميم على انّ الفرصة متاحة بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم