الرئيس عون وأمير دولة قطر توافقا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

الرئيس عون لأمير قطر: الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701 لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة كما حصل اليوم

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