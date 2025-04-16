معلومات للـLBCI: تم الوصول الى المجموعة المرتبطة باطلاق الصواريخ نتيجة تطابق بصمات أحد الموقوفين لدى الامن العام وبصمات رفعت عن احدى الصواريخ ومن خلاله حصلت مداهمات نتج عنها الوصول الى المجموعة

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