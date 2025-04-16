وزارة الخارجية: الحكومة السورية ووفد البنك الدولي ناقشا في دمشق أدوات دعم التعافي الاقتصادي في البلاد

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى الـBellevue للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03813665

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى الـBellevue للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03813665

التحكم المروري: تصادم بين ٣ سيارات على اوتوستراد كازينو لبنان المسلك الغربي والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة