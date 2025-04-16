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وزارة الخارجية: الحكومة السورية ووفد البنك الدولي ناقشا في دمشق أدوات دعم التعافي الاقتصادي في البلاد

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2025-04-16 | 13:57
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وزارة الخارجية: الحكومة السورية ووفد البنك الدولي ناقشا في دمشق أدوات دعم التعافي الاقتصادي في البلاد
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وزارة الخارجية: الحكومة السورية ووفد البنك الدولي ناقشا في دمشق أدوات دعم التعافي الاقتصادي في البلاد

 
 
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