الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق منخفض للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية

"لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية"... نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها

"لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية"... نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها

قائد الجيش يشارك في جزء من جلسة مجلس الوزراء ويقدم تقريرًا عما يقوم به الجيش في الجنوب