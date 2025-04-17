إنتهاء جلسة الإستماع إلى الوزير السابق نهاد المشنوق من دون إتخاذ أي إجراء بحقه

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المشنوق مغادرًا قصر العدل: جزء كبير من سبب مثولي أمام المحقق العدلي هو إحترام أهالي الشهداء المصابين واللذين قد يعتقدون أن الغياب موجه ضدهم أكثر مما هو إصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء