المشنوق مغادرًا قصر العدل: جزء كبير من سبب مثولي أمام المحقق العدلي هو إحترام أهالي الشهداء المصابين واللذين قد يعتقدون أن الغياب موجه ضدهم أكثر مما هو إصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء

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وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أطلع الرئيس عون قبل جلسة مجلس الوزراء على تحضيرات الوزارة للإنتخابات البلدية والإختيارية التي تبدأ في ٤ أيار المقبل في محافظة جبل لبنان