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الوكالة الوطنية: نجاة مواطن في برج الملوك من انفجار قنبلة صوتية من مخلفات العدو في حديقة منزله

آخر الأخبار
2025-04-17 | 07:18
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الوكالة الوطنية: نجاة مواطن في برج الملوك من انفجار قنبلة صوتية من مخلفات العدو في حديقة منزله
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الوكالة الوطنية: نجاة مواطن في برج الملوك من انفجار قنبلة صوتية من مخلفات العدو في حديقة منزله

 
 
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