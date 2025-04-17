الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أعمال فنية دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء العاصمة وصولا الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض
آخر الأخبار
2025-04-17 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء العاصمة وصولا الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية:
الطيران
المسير
الاسرائيلي
أجواء
العاصمة
وصولا
الضاحية
الجنوبية
منخفض
التالي
نيمار يصاب مجددا في أول مباراة له أساسيا في الدوري البرازيلي
علماء يؤكدون رصد أقوى "مؤشرات" للحياة في كوكب خارج النظام الشمسي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:21
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
موضة وجمال
11:21
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
0
أخبار لبنان
11:19
تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية
أخبار لبنان
11:19
تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية
0
أخبار لبنان
11:02
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
أخبار لبنان
11:02
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
0
أخبار دولية
11:02
روسيا: خطط اليابان لإجراء تدريبات عسكرية قرب الحدود "استفزازية"
أخبار دولية
11:02
روسيا: خطط اليابان لإجراء تدريبات عسكرية قرب الحدود "استفزازية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:21
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
موضة وجمال
11:21
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
0
أخبار لبنان
11:19
تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية
أخبار لبنان
11:19
تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية
0
أخبار لبنان
11:02
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
أخبار لبنان
11:02
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
0
أخبار دولية
10:59
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف بنك اليمن الدوليّ
أخبار دولية
10:59
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف بنك اليمن الدوليّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:39
الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء العاصمة وصولا الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض
آخر الأخبار
08:39
الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء العاصمة وصولا الى الضاحية الجنوبية على علو منخفض
0
أخبار دولية
10:32
نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
أخبار دولية
10:32
نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
0
أمن وقضاء
06:41
الجيش: توقيف أشخاص في منطقتَي البقاع والشمال
أمن وقضاء
06:41
الجيش: توقيف أشخاص في منطقتَي البقاع والشمال
0
أخبار لبنان
10:35
بساط: مفاوضات مع صندوق النقد وخطوات نحو استعادة الثقة الدولية بلبنان
أخبار لبنان
10:35
بساط: مفاوضات مع صندوق النقد وخطوات نحو استعادة الثقة الدولية بلبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:34
قطر تسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا وتقول إن سوريا تريد بناء علاقات مع موسكو
أخبار دولية
07:34
قطر تسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا وتقول إن سوريا تريد بناء علاقات مع موسكو
0
أخبار لبنان
07:10
نواب التغيير: لضرورة اقرار قانون تعديل السرية المصرفية في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب
أخبار لبنان
07:10
نواب التغيير: لضرورة اقرار قانون تعديل السرية المصرفية في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
06:38
فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:37
الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
05:58
الكرملين: ستتاح فرصة لوزير خارجية إيران لنقل رسالة خامنئي إلى بوتين
أخبار دولية
05:58
الكرملين: ستتاح فرصة لوزير خارجية إيران لنقل رسالة خامنئي إلى بوتين
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم
تقارير نشرة الاخبار
03:18
أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
0
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
2
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
3
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
4
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
5
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
6
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
7
خبر عاجل
12:32
معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
خبر عاجل
12:32
معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
8
أخبار لبنان
11:41
بعد كلام سلام خلال إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق المطار... مكتب ميقاتي يوضح
أخبار لبنان
11:41
بعد كلام سلام خلال إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق المطار... مكتب ميقاتي يوضح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More