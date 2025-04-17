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وكالة: وزير الدفاع السعودي يسلم رسالة من الملك سلمان إلى خامنئي

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2025-04-17 | 10:41
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وكالة: وزير الدفاع السعودي يسلم رسالة من الملك سلمان إلى خامنئي
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وكالة: وزير الدفاع السعودي يسلم رسالة من الملك سلمان إلى خامنئي

 
 
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