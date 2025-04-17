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وزير الدفاع السعوديّ يلتقي الرئيس الإيرانيّ ويستعرضان العلاقات السعودية الإيرانية وسبل تعزيزها ويناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة
آخر الأخبار
2025-04-17 | 12:11
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وزير الدفاع السعوديّ يلتقي الرئيس الإيرانيّ ويستعرضان العلاقات السعودية الإيرانية وسبل تعزيزها ويناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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