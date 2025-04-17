شرطة جامعة ولاية فلوريدا: يُعتقد أن مطلق الرصاص طالب حالي في الجامعة

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الرئيس عون إلتقى قبل جلسة مجلس الوزراء وزير العمل الدكتور محمد حيدر واطلع منه على ما تحقق في الوزارة ومنها الإعداد لرفع الحد الأدنى للأجور قريبًا والمكننة وإعداد دراسة عن واقع سوق العمل في لبنان للبنانيين والأجانب