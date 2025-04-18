العلم اللبناني مخنوقاً على سارية قصر بعبدا لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية

العلم اللبناني مخنوقاً على سارية قصر بعبدا لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية

وزير الخارجية الايراني: سأتوجه إلى روما يوم السبت لبدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة