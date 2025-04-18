أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع المبعوث الأميركي ويتكوف في باريس اليوم الجمعة قبيل محادثات مع إيران في روما غدا

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