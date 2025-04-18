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وزير الخارجية الإيراني: روسيا شريك استراتيجي مهم لإيران
آخر الأخبار
2025-04-18 | 05:20
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وزير الخارجية الإيراني: روسيا شريك استراتيجي مهم لإيران
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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