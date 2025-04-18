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وزير الخارجية الإيراني: من الممكن التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وشهدنا جدية الطرف الآخر في الجولة الأولى من المحادثات
آخر الأخبار
2025-04-18 | 06:56
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وزير الخارجية الإيراني: من الممكن التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وشهدنا جدية الطرف الآخر في الجولة الأولى من المحادثات
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