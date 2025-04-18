وكالة: وزير الخارجية الإيراني يزور بكين خلال الأيام القليلة المقبلة

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رئيس الحكومة نواف سلام لـ"واشنطن بوست": الجيش حقّق تقدّماً كبيراً ويوسّع ويعزّز وجوده في الجنوب ولبنان يعمل على ضمان حقّ الدولة في احتكار حمل السلاح شمال الليطاني وجنوبه