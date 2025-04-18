الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من حزب الله في منطقة عيتا الشعب

العلم اللبناني مخنوقاً على سارية قصر بعبدا لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية

العلم اللبناني مخنوقاً على سارية قصر بعبدا لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية

رئيس الحكومة نواف سلام لـ"واشنطن بوست": الجيش حقّق تقدّماً كبيراً ويوسّع ويعزّز وجوده في الجنوب ولبنان يعمل على ضمان حقّ الدولة في احتكار حمل السلاح شمال الليطاني وجنوبه