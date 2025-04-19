لقاء جمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركيّ الجمهوريّ كوري لي ميلز في قصر الشعب في دمشق

الراعي: الحاجة ملحّة إلى ورشة إصلاح تربويّ تنطلق من حرّيّة التعليم التي يكفلها الدستور اللبنانيّ

الراعي: الحاجة ملحّة إلى ورشة إصلاح تربويّ تنطلق من حرّيّة التعليم التي يكفلها الدستور اللبنانيّ

الراعي: العالم بحاجة إلى خبز وليس إلى سلاح وهناك حاجة ملحة إلى ورشة إصلاح تربوية من خلال حوار بناء يشارك فيها المعنيون بهدف وضع تشريعات منصفة تحفظ حقوق مختلف مكونات العائلة التربوية