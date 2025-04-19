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مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ في مستشفى مار يوسف - الدورة... للتبرع الاتصال على الرقم 70607375
آخر الأخبار
2025-04-19 | 05:05
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مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ في مستشفى مار يوسف - الدورة... للتبرع الاتصال على الرقم 70607375
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