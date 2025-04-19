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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة

آخر الأخبار
2025-04-19 | 08:31
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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة
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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة

 
 
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