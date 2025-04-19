نتنياهو: لن نقبل إلا بإعادة جميع المختطفين والقضاء على حماس

لقاء جمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركيّ الجمهوريّ كوري لي ميلز في قصر الشعب في دمشق

لقاء جمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركيّ الجمهوريّ كوري لي ميلز في قصر الشعب في دمشق

الراعي: العالم بحاجة إلى خبز وليس إلى سلاح وهناك حاجة ملحة إلى ورشة إصلاح تربوية من خلال حوار بناء يشارك فيها المعنيون بهدف وضع تشريعات منصفة تحفظ حقوق مختلف مكونات العائلة التربوية