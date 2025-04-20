الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة مواطن في بلدة حوش السيد علي جراء إطلاق نار مصدره الجانب السوريّ

آخر الأخبار
2025-04-20 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة مواطن في بلدة حوش السيد علي جراء إطلاق نار مصدره الجانب السوريّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إصابة مواطن في بلدة حوش السيد علي جراء إطلاق نار مصدره الجانب السوريّ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مواطن

السيد

إطلاق

مصدره

الجانب

السوريّ

LBCI التالي
زيلنسكي: الجيش الروسي يحاول إعطاء انطباع بوجود وقف لإطلاق النار بينما يحاول التقدم وإلحاق الخسائر بقواتنا
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة فوق بلدة عيتا الشعب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:15

قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!

LBCI
فنّ
16:07

مايا دياب تُعايد جمهورها بعيد الفصح: "ينعاد علينا بالسلام والمحبة" (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
15:57

هل يطمح جوزيف عطية للوصول إلى العالمية؟ هذا ما كشفه في "أرض الواقع"

LBCI
اخبار البرامج
15:40

هل يجب على الفنان أن يكون ملتزماً بالدين؟ جوزيف عطية يختار الإيمان ويتحدث عن الحب والانفصال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:15

قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!

LBCI
فنّ
16:07

مايا دياب تُعايد جمهورها بعيد الفصح: "ينعاد علينا بالسلام والمحبة" (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
15:57

هل يطمح جوزيف عطية للوصول إلى العالمية؟ هذا ما كشفه في "أرض الواقع"

LBCI
اخبار البرامج
15:40

هل يجب على الفنان أن يكون ملتزماً بالدين؟ جوزيف عطية يختار الإيمان ويتحدث عن الحب والانفصال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-04-17

الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون

LBCI
فنّ
16:07

مايا دياب تُعايد جمهورها بعيد الفصح: "ينعاد علينا بالسلام والمحبة" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2025-03-09

روبيو يتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع للقاء مسؤولين أوكرانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-09

التربية محور جولة قطرية في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

فعاليات game on في الفوروم دو بيروت مستمرة لليوم الثاني على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

الذكاء الاصطناعيّ الفائق...بوابة لفرص عمل جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

المعادن النادرة… أوراق ضغط وأدوات إستراتيجية في صراع القوى الكبرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

بين تمسّك نتنياهو وشروط حماس... غزة تحت العدوان والرهائن ينتظرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

بعد روما... العين على سلطنة عمان فيما خص ايران وأميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

احتفالات الفصح… بعضُها تميز بعادات محلية خاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أجواء عيد الفصح تعمّ مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عون من بكركي: المواضيع الخلافية لا تناقش في الإعلام وقطار قيامة الدولة انطلق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:35

سقوط 4 شهداء جراء انفجار ذخائر كانت منقولة في آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة-بريقع من دون أن يحسم سبب الانفجار حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
11:11

الراعي يخضع لعملية جراحية

LBCI
أمن وقضاء
05:23

بعد معلومات عن التحضير لعملية جديدة..الجيش يضبط صواريخ ومنصات إطلاق

LBCI
أخبار لبنان
11:52

الجيش: استشهاد ضابط وعسكريين وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر في بريقع - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
10:15

عناصر من الجيش السوريّ في بلدة حوش السيد علي… ضرب وإهانة

LBCI
أخبار لبنان
03:28

الرئيس عون من بكركي: قطار قيامة لبنان انطلق..وحصر السلاح تحدثت عنه في خطاب القسم والقرار اتُخذ

LBCI
حال الطقس
02:44

طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة

LBCI
خبر عاجل
02:57

الرئيس عون من بكركي عن موضوع سلاح "حزب الله": أيّ موضوع خلافيّ لا يُقارب على الاعلام انما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة وعندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتُخذ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More