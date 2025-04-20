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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمنيّ: نستهدف الآن بنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ لـ"حزب الله"
آخر الأخبار
2025-04-20 | 09:45
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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمنيّ: نستهدف الآن بنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ لـ"حزب الله"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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