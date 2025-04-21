رويترز: الذهب يواصل مكاسبه في المعاملات الفورية ويرتفع 2% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3392.83 دولارا

الخارجية الإيرانية: ندين الهجمات الأميركية على اليمن ونعتبرها انتهاكا لمبدأ عدم استخدام القوة ضد الدول

الخارجية الإيرانية: ندين الهجمات الأميركية على اليمن ونعتبرها انتهاكا لمبدأ عدم استخدام القوة ضد الدول

الخارجية الصينية ردا على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الإيراني: بكين وطهران تحافظان على اتصالات على كل المستويات وبشأن مختلف المجالات