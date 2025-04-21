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الوفد اللبناني الرسمي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التقى رئيس المجموعة العربية في الصندوق محمد معيط في واشنطن

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2025-04-21 | 10:15
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الوفد اللبناني الرسمي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التقى رئيس المجموعة العربية في الصندوق محمد معيط في واشنطن
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الوفد اللبناني الرسمي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التقى رئيس المجموعة العربية في الصندوق محمد معيط في واشنطن

 
 
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