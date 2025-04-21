الرئيسة التنفيذية ونائبة رئيس تلفزيون الجديد كرمى خياط لـ عشرين 30: البلد دخل في حالة من الجنون منذ سنوات عديدة وهذا أثّر على القطاعات كافّة منها القطاع الاعلامي وقانون الاعلام في لبنان عمره 20 سنة ولا يتطابق مع واقع اليوم

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