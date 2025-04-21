الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو لـ عشرين 30: في الموسم الانتخابي تُضَخ المليارات وهذا ما يجرّ الاعلام الى انتظار الانتخابات لكي يُمَوَّل من دون القيام بأي شيء

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