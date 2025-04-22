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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٤ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-04-21 | 23:41
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٤ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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