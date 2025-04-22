الخارجية الصينية: وزير خارجية إيران يزور الصين في 23 نيسان

منيمنة للـLBCI: على “حزب الله” أن يعترف بضرورة تسليم سلاحه لحماية أمن لبنان ولا نقاش على حتمية أن يكون السلاح ضمن إطار الدولة

منيمنة للـLBCI: على “حزب الله” أن يعترف بضرورة تسليم سلاحه لحماية أمن لبنان ولا نقاش على حتمية أن يكون السلاح ضمن إطار الدولة

النّائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: لبنان من الدول الأخيرة عالميًا التي ما زالت تملك قانون السرية المصرفية وهذا ما يسمح بتبييض الأموال وإعادة الهيكلة أمر ضروريّ لتأمين أموال المودعين رغم أنّنا لا نعرف ما إذا كانت أموالهم جميعها “نظيفة”