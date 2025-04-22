منيمنة للـLBCI: على “حزب الله” أن يعترف بضرورة تسليم سلاحه لحماية أمن لبنان ولا نقاش على حتمية أن يكون السلاح ضمن إطار الدولة

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