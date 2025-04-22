منيمنة للـLBCI: الحزب يتّجه نحو التّشدّد بدل التّهدئة في ملف تسليم السّلاح فلبنان بحاجة إلى نقاش بين الفرقاء ورفع السقوف على رئيس الجمهورية لا يفيد إذ إنّه أدرى بالتحديات الأمنية التي تواجهنا

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