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الفاتيكان: نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس الساعة السّابعة بتوقيت غرينتش صباح غد الأربعاء
آخر الأخبار
2025-04-22 | 04:06
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الفاتيكان: نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس الساعة السّابعة بتوقيت غرينتش صباح غد الأربعاء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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