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بيان من الفاتيكان: جنازة البابا فرنسيس تقام صباح السبت الساعة الثّامنة بتوقيت غرينتش

آخر الأخبار
2025-04-22 | 04:15
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بيان من الفاتيكان: جنازة البابا فرنسيس تقام صباح السبت الساعة الثّامنة بتوقيت غرينتش
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بيان من الفاتيكان: جنازة البابا فرنسيس تقام صباح السبت الساعة الثّامنة بتوقيت غرينتش

 
 
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