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رويترز عن مصدر بالرئاسة الأوكرانية: الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعتزم حضور جنازة البابا فرنسيس
آخر الأخبار
2025-04-22 | 06:43
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رويترز عن مصدر بالرئاسة الأوكرانية: الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعتزم حضور جنازة البابا فرنسيس
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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