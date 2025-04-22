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o
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا عمليتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون
آخر الأخبار
2025-04-22 | 15:21
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا عمليتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون
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