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جثمان البابا فرنسيس نقل إلى كاتدرائية القديس بطرس وآلاف المؤمنين يتوافدون إلى الفاتيكان
آخر الأخبار
2025-04-23 | 02:09
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جثمان البابا فرنسيس نقل إلى كاتدرائية القديس بطرس وآلاف المؤمنين يتوافدون إلى الفاتيكان
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