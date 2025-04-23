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رويترز: زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا

آخر الأخبار
2025-04-23 | 06:01
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رويترز: زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا
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رويترز: زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا

 
 
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