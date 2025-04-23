الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر رسمي لرويترز: الأردن ينفذ قرارًا قضائيًا بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من تأكد تورط أعضاء منها في مخطط تخريبي
آخر الأخبار
2025-04-23 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدر رسمي لرويترز: الأردن ينفذ قرارًا قضائيًا بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من تأكد تورط أعضاء منها في مخطط تخريبي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لرويترز:
الأردن
قرارًا
قضائيًا
جماعة
الإخوان
المسلمين
أعضاء
تخريبي
التالي
مسؤولان لرويترز: الشرطة الأردنية تصادر مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في إجراء قانوني بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة
أردوغان: نتابع التطورات بشأن الزلزال في اسطنبول من كثب ونتمنى السلامة لمواطنينا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
09:58
المفوّض الأوروبيّ للشؤون الاقتصادية: الاتحاد الأوروبيّ لن يتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
09:58
المفوّض الأوروبيّ للشؤون الاقتصادية: الاتحاد الأوروبيّ لن يتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
09:50
الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط وحدة أراضي أوكرانيا في أيّ اتفاق سلام
أخبار دولية
09:50
الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط وحدة أراضي أوكرانيا في أيّ اتفاق سلام
0
أخبار دولية
09:45
بريطانيا ردًا على تصريحات فانس: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها
أخبار دولية
09:45
بريطانيا ردًا على تصريحات فانس: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
09:58
المفوّض الأوروبيّ للشؤون الاقتصادية: الاتحاد الأوروبيّ لن يتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
09:58
المفوّض الأوروبيّ للشؤون الاقتصادية: الاتحاد الأوروبيّ لن يتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
09:50
الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط وحدة أراضي أوكرانيا في أيّ اتفاق سلام
أخبار دولية
09:50
الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط وحدة أراضي أوكرانيا في أيّ اتفاق سلام
0
أخبار دولية
09:45
بريطانيا ردًا على تصريحات فانس: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها
أخبار دولية
09:45
بريطانيا ردًا على تصريحات فانس: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-01-02
وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)
منوعات
2025-01-02
وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)
0
منوعات
2025-04-22
"سرّ" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء
منوعات
2025-04-22
"سرّ" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء
0
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
0
أخبار لبنان
2025-01-24
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-01-24
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس
أخبار لبنان
08:00
جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس
0
أخبار لبنان
06:21
شؤون إسلامية ووطنية في جلسة لمجلس المفتين برئاسة دريان
أخبار لبنان
06:21
شؤون إسلامية ووطنية في جلسة لمجلس المفتين برئاسة دريان
0
أخبار دولية
06:15
الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين
أخبار دولية
06:15
الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين
0
أخبار لبنان
02:44
كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين
أخبار لبنان
02:44
كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين
0
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
0
أخبار لبنان
16:55
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
أخبار لبنان
16:55
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:46
صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري
منوعات
04:46
صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري
2
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
3
حال الطقس
01:12
تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس
حال الطقس
01:12
تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس
4
أخبار لبنان
05:21
الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير
أخبار لبنان
05:21
الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير
5
اخبار البرامج
15:54
"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)
اخبار البرامج
15:54
"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
7
أخبار دولية
11:55
ترامب يؤكد وقوفه إلى جانب نتنياهو على كل الصعد
أخبار دولية
11:55
ترامب يؤكد وقوفه إلى جانب نتنياهو على كل الصعد
8
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More