مسؤولان لرويترز: الشرطة الأردنية تصادر مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في إجراء قانوني بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة

الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط "وحدة أراضي" أوكرانيا في أي إتفاق سلام

الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط "وحدة أراضي" أوكرانيا في أي إتفاق سلام

مصدر رسمي لرويترز: الأردن ينفذ قرارًا قضائيًا بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من تأكد تورط أعضاء منها في مخطط تخريبي